konstanze Sonntag, 26.03.2017 | 21:56 Uhr

liebe frau becker, die menschen in deutschland betrachten all die schrecklichen vorgänge, wie hier in berlin, mit der gleichen gleichgültigkeit wie so oft in der geschichte dieses landes. sie nehmen alles hin, was geschieht, oder tun so als hätten sie nichts bemerkt, was in diesem land vor sich geht. man setzt die ideologie über das mitgefühl. andere schlüsse kann man aus der saarwahl nicht ziehen, denn das ergebnis bedeutet: alles schön, weiter so !