Timmermann Friedrichshain Freitag, 31.03.2017 | 20:04 Uhr

Wir haben ein Juwel in unserer Stadt Berlin. Hierbei denke ich an das Architektenpaar (Erbauer) welches im rbb einst vorgestellt wurde. Grandios im Denken und Erschaffen. Der Berliner an sich in Verantwortung, lässt zu wünschen übrig.