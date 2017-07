Audio: Inforadio | 30.03.2017 | Marie Asmussen

Kältehilfe zieht positive Bilanz - Schlafplätze für Obdachlose reichten im Winter aus

30.03.17 | 17:39 Uhr

Fast 1.000 Schlafplätze standen in diesem Winter für Obdachlose in Berlin bereit - aus Sicht der Kältehilfe war das auch ausreichend. Allerdings waren manche Unterkünfte extrem überbelegt. Zudem fordern die Kältehelfer, einige Unterkünfte das ganze Jahr über anzubieten.



Die Schlafplätze für Obdachlose der Berliner Kältehilfe waren in diesem Winter zu rund 90 Prozent ausgelastet. Wie Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) am Donnerstag mitteilte, hätten die Anfang Dezember im ehemaligen Flughafen Tempelhof zusätzlich geschaffenen 100 Plätze dazu beigetragen, den Bedarf an Schlafplätzen durchgehend zu decken.



In der Spitze habe es rund 950 vom Senat finanzierte Notübernachtungsplätze in 40 Einrichtungen gegeben, darunter 14 Nachtcafes. Diakonie-Direktorin Barbara Eschen sagte, diese Zahl sei insgesamt ausreichend - allerdings seien Unterkünfte in der Innenstadt zum Teil stark überlaufen gewesen.



Notübernachtungen der Stadtmission überbelegt

Am 31. März endet die Kältehilfe-Saison für diesen Winter. Die Träger aus Diakonie, Caritas und Deutschem Roten Kreuz stellten dazu am Donnerstag ihre Bilanz vor. Demnach zählte die Kältehilfe im vergangenen Winter insgesamt rund 100.700 Übernachtungen obdachloser Menschen - gut 4.000 weniger als im Vorjahr.

Doch trotz des insgesamt zu verzeichnenden Rückgangs: In die Notübernachtungen der Berliner Stadtmission seien in diesem Winter deutlich mehr Menschen gekommen als in früheren Wintern, sagte Sprecherin Ortrud Wohlwend dem rbb. In den Notübernachtungen sei "im Grunde eine 200-Prozent-Personal-Linie gefahren" worden. So seien etwa in der großen Notübernachtung in der Lehrter Straße in Berlin-Mitte mit 121 von der Senatsverwaltung finanzierten Plätzen bis zu 200 Menschen aufgenommen worden.

Verbände fordern bessere Vorsorge

Unter den von der Stadtmission aufgenommenen Menschen seien sehr viele kranke Obdachlose, vermehrt auch Rollstuhlfahrer und psychisch Kranke, so Wohlwend. Diese Menschen brauchten das ganze Jahr Hilfe, nicht nur im Winter. Zudem müsse die Hilfe früher ansetzen, nicht erst, wenn jemand bereits auf der Straße gelandet ist. So fordert die Stadtmission mehr medizinische Hilfsangebote - eine Forderung, die von den anderen Wohlfahrtsverbänden unterstützt wird. Diakonie-Direktorin Eschen befürwortet etwa eine ganzjährige Pflegeeinrichtung und ein Hospiz für Obdachlose. Diese litten vor allem unter Tuberkulose, Wunden sowie Haut- und Grippeerkrankungen, sagte Eschen.

Caritas-Direktorin Ulrike Kostka forderte zudem einen "entschlossenen Ausbau" ganzjähriger Notübernachtungen vor allem für Familien mit Kindern. Der Staat müsse aber auch die Prävention "viel ernster nehmen", so Kostka. "Jede verweigerte Mietschuldenübernahme führt zu noch mehr Wohnungslosen, erheblichen Folgekosten und zum Verlust von bezahlbarem Wohnraum." Die Caritaschefin plädierte dafür, dass anstelle der Jobcenter die Sozialen Wohnhilfen der Bezirke wieder direkt über die Übernahme von Mietschulden entscheiden sollten. Sozialsenatorin Breitenbach bekräftigte am Donnerstag, sie wolle in der Wohnungslosenhilfe von Grund auf umsteuern: "Wir müssen verhindern, dass Menschen ihre Wohnung verlieren", sagte sie.



Obdachlose errichten Lager in der Stadt

Indes stellen sich diejenigen, die in Berlin auf der Straße leben, auf das baldige Ende der Kältehilfe ein. "Man merkt das auch schon in den letzten Wochen, dass viele obdachlose Menschen sich schon in der Stadt positionieren, sich kleine Lager aufbauen, weil die Kältehilfe endet", berichtete ein Mitarbeiter der Stadtmission im rbb. Es sei geradezu "ein Kampf um die Plätze" im Gange.

Mit Informationen von Marie Asmussen