Der kleine Lippenbär im Berliner Zoo hat erstmals das Außengehege erkundet. Bei strahlendem Sonnenschein tapste das drei Monate alte Männchen mit Mutter Kaveri am Montagvormittag durch das Gehege in Tiergarten. Am Heiligabend vergangenen Jahres war der kleine schwarze Bär (lat. Melursus ursinus) zur Welt gekommen.