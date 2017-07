Vor Bahnhof Erkner - Polizei beendet verabredete Massenschlägerei

31.03.17 | 17:43

Am Donnerstagabendkam es vor dem Bahnhof in Erkner (Landkreis Oder-Spree) zu einer Massenschlägerei. Die Polizei geht davon aus, dass sich zwei Gruppen miteinander verabredet hatten. Auch in Spandau musste die Polizei bei einer Schlägerei eingreifen.



Am Bahnhof in Erkner kam es laut Bundespolizei zu einer Auseinandersetzung zwischen 30 bis 40 Personen. Nach ersten Informationen gerieten zwei Jugendgruppen aneinander. Sie sollen sich nach Streitigkeiten am Bahnhof verabredet haben. Die Situation auf dem Bahnsteig eskalierte, als einer der Beteiligten ein Messer zog, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Die Beteiligten seien mit Schlägen und Tritten aufeinander losgegangen, das Messer sei aber nicht eingesetzt worden.



Als alarmierte Polizisten am Bahnhof eintrafen, seien die Beteiligten geflohen, hieß es. Beamte hätten jedoch 13 Personen im Alter zwischen 14 und 25 Jahren festnehmen können. Wie es hieß, gab es bei der Schlägerei Verletzte. Eine Person kam demnach mit einem Schlüsselbeinbruch ins Krankenhaus, eine weitere mit einem Schädel-Hirn-Trauma. Mehere Menschen erlitten Hautabschürfungen und Hämatome. Um was es bei den Streitigkeiten ging, war zunächst nicht bekannt.

Prügelei in Spandauer Park

Ebenfalls am Donnerstagabend prügelten sich im Münsinger Park gegenüber dem Rathaus Spandau nach Zeugenangaben rund 50 junge Männer und Frauen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sollen die Beteiligten mit Reizgas, Ledergürteln und Messern bewaffnet gewesen sein. Als Beamte eintrafen, flohen mehrere Personen in Richtung Havel. Am Lindenufer überprüfte die Polizei sechs Frauen im Alter von 15 bis 19 Jahren und zwölf Männer im Alter von 17 bis 23 Jahren, sie hatten jedoch weder Messer noch Reizgas dabei.



Laut Polizei hatten jedoch zwei Männer gerötete Augen, Hautabschürfungen und Kopf-, Nacken- und Rückenschmerzen. Einer der beiden wurde in eine Klinik gebracht, der andere am Ort von Rettungskräften behandelt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.