domelius1983 Frankfurt Dienstag, 28.03.2017 | 20:36 Uhr

Die Polizei sollte auf jeden Fall alle Bulgaren unter Lupe halten, die sich zu diesem Zeitpunkt in Berlin aufgehalten haben. In Sofia gab es sehr ähnliche Räube. Das sind absolute IT und Ingenieur-Profis - die haben modernste Technik, wovon alle Geheimdienste nur träumen können. Die können sämtliche Funkverbindungen in einem sehr großen Umkreis komplett zerstören, da sie über spezielle Niedrigfrequenzgeräte verfügen. Somit wären sämtliche Sicherheitsvorrichtungen außer Betrieb. Außerdem können die Panzerglas mit Ultraschall in Sekunden brechen.