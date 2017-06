T.S. Biesdorf Freitag, 31.03.2017 | 13:24 Uhr

Zum "Armes Berlin"Schreiber, wie kommt es, dass sie sich herausnehmen, so über Köpenick oder den allgemeinen Fans des 1.FC Union Berlin und deren Mitgliedern zu schreiben.Ich bin seit meinem 7 Lebensjahr Fan von unseren Verein FCU. Ich persönlich,möchte mich von Ihnen nicht ,in eine Ecke stellen bzw.zu schublatieren lassen!

Wenn Sie der Meinung sind, das dieser Hype um diesen und unseren Verein für Sie zu "stark" ist, sind sie wohl der nichtneutrale Mensch.

Es wird um jeden Verein der Leistung erbringt, ein Hype gemacht, egal wie er heiß! In Berlin und vorallem in Köpenick und den Fangemeinschaften ist es nun eben mal Union Berlin und das ist, meiner Meinung nach, auch sehr gut so! !

Um noch einmal auf ihr "Zuordnung" der bzw.unserer Fans einzugehen: Diese Zuordnung zeigen Wir Unioner, regelmäßig im Stadion, man sollte auch mal die Augen öffnen!

Nichtgönner