Nach dem spektakulären Diebstahl einer wertvollen kanadischen Goldmünze aus dem Bodemuseum auf der Berliner Museumsinsel hat die Polizei neue Details bekannt gegeben. Wie ein Sprecher am Dienstag sagte, wurde am Rand der S-Bahntrasse eine Schubkarre gefunden. Sie lag etwa 80 Meter vom Museum entfernt, in der Nähe des Monbijou-Parks. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter die 100 Kilogramm schwere Goldmünze in der Schubkarre abtransportierten. Vermutlich seilten sie sich vor der Station Hackescher Markt ab und flüchteten in einem Wagen, der im Monbijou-Park stand.

Es wird auch geprüft, ob die Diebe Helfer im Haus hatten, hieß es weiter. Es sei kaum vorstellbar, dass sie keine genauen Kenntnisse davon gehabt hätten, wie die Lage an Ort und Stelle war. Wie der Sprecher weiter sagte, dürften die Diebe die Münze mit hoher Wahrscheinlichkeit einschmelzen. Sie sei zu bekannt, um sie zu verkaufen.