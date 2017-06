Die Polizei wies daraufhin, dass sich auch durch "Dekorationsartikel, wie Wimpel, Bilder oder Gardinen vor den Spiegeln oder Fenstern in Lkw und Bussen" schwere Verkehrsunfälle ereignen könnten. "Auch solche Verstöße werden geahndet", kündigte die Polizei an.

Von Montag an kontrolliert die Berliner Polizei abbiegende Autos, Laster und Busse. Sie will damit auf Gefahren für Radfahrer und Fußgänger aufmerksam machen. Nach Angaben der Polizei ereigneten sich im vergangenen Jahr 928 Verkehrsunfälle durch Fehler beim Abbiegen - fünf Radfahrer seien dabei getötet und 744 verletzt worden.

Am Samstag ereignete sich in Berlin erneut ein tödlicher Abbiegeunfall: Ein rechtsabbiegender Lastwagen erfasste einen 80 Jahre alten Radfahrer an der Kreuzung Mehringdamm/Yorckstraße in Kreuzberg. Der Mann erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Er sei die "traurige Nummer Eins" der getöteten Radfahrer in diesem Jahr, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag.

Im vergangenen Jahr waren in Berlin insgesamt 17 Fahrradfahrer im Verkehr ums Leben gekommen. Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) hatte kürzlich angesichts der Todesfälle angekündigt: "Die Zahl ist in einem Maße eklatant, dass wir hier schneller handeln müssen." In Berlin sollen das Netz von Radwegen ausgebaut und Kreuzungen sicherer gemacht werden.