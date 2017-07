Keine Plakate mit Sprüchen oder Reimen gegen Rassismus, Hass und Frauenfeindlichkeit - die Berliner Streetart- Künstlerin "Barbara." muss offenbar eine Pause einlegen. In einem Post auf ihrer Facebook-Seite schreibt eine "Kontaktperson", die Künstlerin liege nach einem Fahrradunfall im Krankenhaus. In Lebensgefahr sei sie nicht, heißt es, "aber sie hat ziemlich was abbekommen und wird einige Tage oder Wochen ihrer Tätigkeit nicht nachkommen können."



Bis Freitagnachmittag kommentierten bereits mehrere Tausend Fans den Post und wünschten "Barbara." gute Besserung. "Fahrradunfall ist krass. Barabara. ist krasser. Gute Besserung!", schrieb ein User in Anlehnung an ein Plakat der Künstlerin, auf dem es heißt "Hass ist krass. Liebe ist krasser". Andere reimten in "Barbara."-Manier: "Barbara ist weit geflogen, Und ihr Fahrrad wohl verbogen, Bleibt sie trotz der großen Schmerzen, Weiter noch in unseren Herzen. Barbara, werd schnell gesund, Ohne dich ist's grau, nicht bunt". Die angebliche Kontaktperson der Künstlerin schreibt weiter, sie werde auf Facebook berichten, sobald es Neuigkeiten gebe.