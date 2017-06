Hans u d sieben Geisßlein Montag, 27.03.2017 | 20:26 Uhr

Die Hierarchie bei den Namen interpretieren Sie sehr schön linientreu in die Konversation hinein. Ansonsten: Warum soll in der failed City nicht die Zeit u Muße sein, die ja auch in einer failed party (engl. Partei) für solchen Quatsch da zu sein scheint? Ach ja, das grundsätzliche AfD-Problem: Argumente nutzen u als eigene verkaufen, aber Gegenargumente oder -meinungen diskreditieren, bei gleichem Vorgehen der Gegenseite anfangen zu jammern u demokratische Rechte einfordern, die man selbst gern abschaffen würde... The Story goes on. 6% im Saarland sind sicher auch die große Mehrheit u der Inbegriff derer, die nicht links-grün-sonstwas verblendet sind. Blablubb.