Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Donnerstagmorgen in Ostbrandenburg zwei Menschen ums Leben gekommen.



Auf der Bundesstraße 87 zwischen Ragow und Beeskow (Oder-Spree) kollidierte gegen 7.30 Uhr ein PKW mit einem LKW. Die 45-jährige Autofahrerin und eine Mitfahrerin, deren Alter bislang unbekannt ist, verstarben noch an der Unfallstelle, wie die Polizei dem rbb mitteilte. Ein weiterer 80-jähriger PKW-Insasse liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Der 58-jährige LKW-Fahrer erlitt bei dem Unfall einen Schock.



Die Räumungsarbeiten an der Unfallstelle dauern an, weswegen die B87 dort derzeit gesperrt ist. Zur Unfallursache sowie zur Identität der Opfer gab es zunächst keine Informationen.