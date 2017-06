Die Waldbrandgefahr in Brandenburg ist mit der warmen Witterung der vergangenen Tage wieder gestiegen. In allen Landkreisen gelte nun die Waldbrandgefahrenstufe 3 (mittlere Gefahr), sagte der Landeswaldbrandbeauftragte Raimund Engel am Sonntag.



In den Wäldern sei noch trockenes Gras und Laub aus dem Vorjahr zu finden, dass durch eine Zigarettenkippe schnell entzündet werden könne. Im März gab es bereits vier Waldbrände. Ursache war Brandstiftung.

In den vergangenen Jahren wurden im Schnitt 250 Waldbrände im Land registriert.