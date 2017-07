Audio: Inforadio | 27.04.2017 | Ulf Morling

Prozess um mutmaßliche Vergewaltigung - "Wir hatten Sex im Wald in Lübars"

27.04.17 | 18:32 Uhr

Wegen des Verdachts der Vergewaltigung einer 15-Jährigen muss sich ein 39-Jähriger vor dem Landgericht Berlin verantworten. Der Basketballtrainer hatte das Mädchen über das Internet kennengelernt - beim ersten Treffen soll er es vergewaltigt haben. Der Angeklagte bestreitet dies. Von Ulf Morling

Mike L. (Name geändert) sitzt hinter Panzerglas im Saal B 219 . Er ist groß, selbst wenn er sitzt, er ist muskulös, athletisch gebaut und hat eine spiegelnde Glatze. Ein Basketballer in den besten Jahren. Vor fünf Monaten kam er in Untersuchungshaft, einen Monat, nachdem er den ersten Kontakt zu Anna (Name geändert) über Instagram hergestellt hatte. "Wir hatten Sex im Wald in Lübars", gibt der Angeklagte ohne Umschweife zum Prozessauftakt zu. Aber alles sei einvernehmlich gelaufen zwischen ihm, dem 39-Jährigen und ihr, der 15-Jährigen, die sich als 18-Jährige ausgegeben habe. "Naja, ich sagte ihr, dass ich erst 23 sei", räumt L. ein.



"Hallo! Ich bin Amerikaner! Bist Du die Anna, der ich neulich beim Basketball bei Alba Berlin ein Autogramm gegeben hab?" Sinngemäß mit diesen Sätzen soll laut Ermittlern im September 2016 der Kontakt zwischen Mike L., Basketball-Trainer aus Charlottenburg, und Anna zustande gekommen sein. Die 15-jährige Schülerin soll sich auf den Chat eingelassen haben. Im ersten langen "Gespräch" via Internet teilte Anna dem Angeklagten mit, dass sie Pferde liebe und Reitunterricht nehme. L. lud ein Pferdefoto im Internet herunter und schickte es Anna. Laut Anklage schrieb er dazu, dass er ein wohlhabender Erbe einer Pferdefarm in Lübars sei.

Vertrauen nach vier Wochen Chat

Außerdem lockte L. mit etwas, was ebenfalls viele junge Frauen mögen: einer Handtasche, noch dazu von Louis Vuitton. Annas Geburtstag stand bevor. Sie könne sich das nicht leisten, gestand Anna per Chat. "Ich kauf Dir eine!", versprach L. der wusste, dass vierstellige Preise bei dem Edeldesigner keine Ausnahme sind. "Nie hat mir jemand so etwas Teures gekauft", soll Anna darauf gechattet haben, als er ihr das Foto einer Tasche schickte.



L. legte nach, indem er Fotos schickte von seiner angeblichen luxeriösen Wohnung und ein Bild von sich, auf dem er jede Menge Geldscheine in den Händen hielt. Anna soll Fotos ihres Körpers gesendet haben, aber ohne Gesicht: "Mein Gesicht mag ich nicht so, aber meinen Körper!", soll sie kommentiert haben. Leider würden die Männer sich aber nur für ihr Aussehen interessieren.



Auch im Persönlichen kamen sich die beiden scheinbar näher: Anna berichtete angeblich über Stress mit der Mutter. Und über Sex sei gechattet worden: Sie habe bereits drei Lover gehabt, der älteste 23, habe sie berichtet, so Mike L. im Prozess. Anna und der Angeklagte tauschten Telefonnummern aus, um zukünftig auch über Whatsapp kommunizieren zu können.

Albtraum statt Geburtstagsfeier

Nach wochenlangen Chats war das Vertrauen Annas so groß, dass sie zu einem Treffen bereit war. L. fuhr mit einem grauen Mercedes am S-Bahnhof Waidmannslust vor. Statt zum Louis-Vuitton-Store zum Kauf der Handtasche ging es laut Anklage stattdessen zu "Burger King". Der 39-jährige soll das Mädchen betrunken gemacht und dann in den Wald gelockt haben: Er wolle ihr seine Pferde zeigen. Im Wald soll es dann zur Vergewaltigung gekommen sein, bei der das Mädchen gewürgt wurde. Der Angeklagte weist dies zurück.



Über Stunden berichtet Mike L. dem Gericht zum Prozessauftakt freimütig, wie er Anna kennengelernt haben will. Laut L. ging von ihr die Initiative zum Chatten auf den sozialen Netzwerken aus. Sie habe sich bei dem Treffen freiwillig mit ihm geküsst. "Sie zog mich am Arm, ihr zu folgen", erzählt L. Man habe im Wald "normalen Sex" gehabt. Danach habe er sie zur Bahn zurückgebracht.



Was mit der versprochenen Edel-Handtasche jetzt sei, habe das Mädchen noch gefragt. Sie solle zum Vuitton-Store gehen, da sei sie auf ihren Namen hinterlegt, habe er ihr geantwortet, so L. Sie habe ihm gesagt: "Wenn die Tasche nicht da ist, bekommst Du große Probleme!"

Nur zwei Zeugen: Täter und Opfer

Elf Tage später wurde Mike L. verhaftet. Die Aussagen Annas, die ausgewerteten Handychats und die Ortung, wo die Smartphones sich zur Tatzeit befanden, waren Indizien, die eine Untersuchungshaft rechtfertigten. So sah es der Haftrichter. Die Verletzungen Annas sprechen aus Sicht der Staatsanwaltschaft ebenfalls eine deutliche Sprache. Die renommierte Rechtsmedizinerin Saskia Etzold untersuchte die Schülerin. Das von der 15-Jährigen geschilderte gewaltsame Vorgehen des Angeklagten lasse sich mit ihren Verletzungen in Übereinstimmung bringen, soll die Ärztin festgestellt haben. Insbesondere die Heiserkeit des mutmaßlichen Opfers weise auf eine Gewalteinwirkung gegen den Hals hin.



Aber auch die Vergangenheit Mike L.s scheint nicht für ihn zu sprechen: Interpol Washington suche den Angeklagten, der als Sexualstraftäter vorbestraft sei, heißt es aus Ermittlerkreisen.

Auch Anna sagt aus

Die 15-jährige Schülerin will sich dem Prozess gegen ihren mutmaßlichen Vergewaltiger stellen. Da Mike L. bestreitet, sich an ihr vergangen zu haben, wird das Mädchen das Geschehene vor Gericht wiederholen müssen, auch wenn sie es bereits mehrfach bei Polizei und Staatsanwaltschaft schilderte. Bei ihrer Aussage wird, aller Voraussicht nach, die Öffentlichkeit ausgeschlossen.



Ihre Rechtsanwältin betonte nach dem ersten Prozesstag, dass das Internet eine Falle sein könne, gerade für sehr junge Menschen: Im Chat entstehe unter Umständen ein Vertrauen, das keinerlei Grundlage habe - schließlich sei der Chatpartner anonym und man kenne ihn überhaupt nicht.



Das Urteil im Prozess gegen Mike L. fällt voraussichtlich am 23.Mai 2017.