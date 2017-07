Wegen einer Messerattacke auf einen Zivilbeamten in Berlin-Schöneberg muss ein 21-Jähriger für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. Der Schüler habe auf einen 39 Jahre alten Polizisten eingestochen, der einen Streit zwischen drei jungen Männern auf der Straße schlichten wollte, begründete eine Jugendstrafkammer des Landgerichts am Dienstag. Das Opfer sei durch einen wuchtigen Stich in die Brust lebensbedrohlich getroffen worden. Der Angeklagte wurde der gefährlichen Körperverletzung schuldig gesprochen.