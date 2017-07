Sarah Berlin Samstag, 22.04.2017 | 13:45 Uhr

Ich wohne in Spandau und meine Straße liegt parallel zum Recyclinghof. Trotzdem stellen die Leute ihre Ranzmöbel in unserer dreckigen Straße ab. Dreckig ist sie erst in den letzten sechs Jahren geworden. An Hundekot hat man sich als Berliner gewohnt. Muss aber jetzt noch das zum alltäglichen Bild gehören.

Vor einiger Zeit schrieb ich zudem die BSR an, wie oft sie vom Plan her unsere Straße säubern müssten. Antwort damals (übrigens nach Budgetkürzung): Zweimal wöchentlich. Ich wiederum geantwortet, dass wir wohl ständig vergessen würden, da die Straße noch Dreck von Silvester zu liegen hätte. Keine Antwort mehr.



Unsere Nachbarschaft verändert sich im Übrigen auffällig. Die Familien ziehen weg und junge, ignorante Idioten ziehen her. Ich bin 30, aber ich fühle mich viel älter, weil ich denke "Früher war das nicht So schlimm!" und rumfluche wie eine alte Dame.



Berlin, arm, aber sexy? Nein, du, sexy mit all dem Dreck?