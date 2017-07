Rumo Kiel Dienstag, 25.04.2017 | 12:56 Uhr

Ein Bekannter von mir war in der DDR und in der BRD jeweils mehrere Jahre in Gefängnis. Wenn ich mich mit ihm über seine Erfahrungen unterhalte, erzählt er wie hart es im DDR Gefängnis war und wie "schön" es dagegen im BRD Gefängnis war. Als "Wohlfühlknast" bezeichnet er die BRD Gefängnisse trotzdem nicht, nur im Vergleich zur DDR. Wie es in anderen Ländern aussieht, entzieht sich leider meiner Kenntnis, allerdings glaube ich schon, dass es in vielen Ländern Gefangene gibt, die den BRD Strafvollzug, im Vergleich zu ihrer derzeitigen Unterbringung, ebenfalls als Wohlfühlknast bezeichnen würden.

Da die Tat in diesem Fall in der BRD begangen wurde, halte ich den Strafvollzug in der BRD für angebracht, wenn der Täter eine andere Nationalität als die deutsche hat, muss auf den Strafvollzug umgehend die Abschiebung folgen.