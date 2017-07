Das erklärt der Professor für Klinische Psychologie in einer dem rbb vorliegenden Pressemitteilung seines Arbeitgebers, der Medical School Hamburg (MSH). Auch die MSH distanziert sich ausdrücklich von der Studie, bei der Schnell "in einem ersten Schritt" als wissenschaftlicher Begleiter involviert gewesen sei. Die staatlich anerkannte Hochschule lehne "jeglichen Gebrauch von Drogen aller Art und alle Legalisierungsbestrebungen strikt ab".

Ob hinter der Studie wirklich ein wissenschaftliches Vorhaben steckt, wird bezweifelt. Zum einen stecht hinter der Forschungsinitiative der Rechtsanwalt Marko Dörre, der bislang als "Pornoanwalt" bekannt wurde und vorrangig in der Erotikbranche und im Jugendschutz tätig war. Zum anderen sei sowohl die hohe Zahl der Probanden als auch die große Menge an Cannabis zumindest untypisch, wie Bernd Werse, Leiter des Center for Drug Research an der Uni Frankfurt, dem Jugend- und Lifestyle-Portal "Noizz" sagte.

Seit dem Start eines vom Bundestag am 19. Januar dieses Jahres beschlossenen Gesetzes, das Cannabis in Deutschland zumindest für schwer kranke Patienten in der Apotheke per Rezept verfügbar machen soll, wittern Geschäftsleute hierzulande den Durchbruch. Seit März dieses Jahres können Ärzte Cannabis-Präparate verschreiben – wenn andere therapeutische Möglichkeiten ausgeschöpft sind oder der behandelnde Arzt das im Einzelfall so entscheidet. Zuvor brauchte man dafür eine Sondergenehmigung, die das BfArM nur etwa 1.000 Mal vergab.