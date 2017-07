Mike Kreuzberg Donnerstag, 20.04.2017 | 16:31 Uhr

Ja, kann ich bestätigen - hilft auch bei somatischen/ körperlichen Schmerzen. Wers nicht glaubt, mal ein Sabbatical an der Westküste (USA), in Portugal, Spanien, ... verbringen. Oder mit Geduld, 23.000 berliner Probanden werden noch gesucht ;) Für eine langzeitstudie Studie - 25.000 TN x 120 Monate a max. 30g - also 75 kg pro Monat, macht ne knappe Tonne pro Jahr... Frage mich welche Mengen aktuell in Berlin umgesetzt werden. Gibt es dazu Hinweise aus informierten Kreisen? Vielleicht von den Grossisten? Oder geschätzte Tagesumsätze für die von der Polizei beobachteten Parks und andere Handelsplätze? Oder ist der berliner Konsum vergleichbar mit amerikanischen Großstädten für die Wirtschaftszahlen vorliegen?