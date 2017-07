Witchcraft Donnerstag, 13.04.2017 | 21:28 Uhr

Ich weiß nicht was daran "kurios" sein soll - eigentlich eine Selbstverständlichkeit, an die Opfer zu erinnern und sie zu rehabilitieren, sich von Tätern und Unrecht zu distanzieren! Das sind wir diesen Personen einfach schuldig! Zumal es ja durchaus Nachfahren gibt. Vor allem aber eine Reihe von Frauen, die mehr oder weniger in der Tradition der weisen Frauen und ihrem Kulturgut steht. Die gilt es moralisch zu unterstützen. Angesichts einer völlig unkritischen Luther-Euphorie ist es notwendig, auch der Opfer zu gedenken, gegen die dieser rebellische Mönch auf unsägliche Weise gehetzt hat.

Bezeichnend, dass die CDU nicht mitmachen will. Aber jeder sucht sich eben die Seite aus, auf der er steht!