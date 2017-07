"Verkehrsmoral der Brandenburger hat sich nicht gebessert."

Sebastian T. Berlin Donnerstag, 20.04.2017 | 20:01 Uhr

Nun mal bitte nicht eingeschnappt sein. In Berlin weiß wirklich jeder, dass die Brandenburger ein Problem mit dem Autofahren haben. Die können zum Beispiel den Markierungen ganz schlecht folgen, so dass sie öfter mal direkt an Bäumen landen. Deshalb stehen da immer so viele Kreuze am Fahrbahnrand und man installiert zusätzliche Leitplanken. Es ist in Brandenburg auch vollkommen normal, dass unter Alkoholeinfluss gefahren wird. Auf dem Dorf sieht man das alles nicht so eng. Das Auto findet ja den Weg von alleine.



Es ist somit kein Zufall, dass Berliner wissen, dass man möglichst viel Abstand zu Fahrzeugen halten sollte, an denen OHV, HVL, PM, LDS, LOS und so weiter steht.



Übrigens: Auf radioBERLIN 88,8 kündigt die BVG sehr wohl ihre Kontrollen an. Und trotzdem gibt es Schwarzfahrer.