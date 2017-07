In den nächsten Tagen soll es in der Region wieder Bodenfrost geben. Die märkischen Obstbauern fluchen: Die Süßkirschen sind schon erfroren, und jetzt müssen sie auch noch um ihren Profitbringer schlechthin fürchten.

Der April geht in Berlin und Brandenburg mit Bodenfrost zu Ende. "In der Nacht zu Donnerstag kann es auf bis zu minus drei Grad heruntergehen, vor allem in den nördlichen Regionen Brandenburgs", sagt Meterologin Maria Frädrich von der MeteoGroup rbb|24. Auch in den Nächten zu Freitag und Samstag seien Minusgrade möglich.

Und das, obwohl tagsüber die Wetter-Aussichten gar nicht so schlecht sind: Donnerstag und Freitag soll es in Berlin in der ersten Tageshälfte jeweils recht sonnig werden, bis zu 14 Grad sind drin. Am Nachmittag schieben sich dann allerdings stellenweise Wolken vor die Sonne. Auch Regenschauer gebe es gebietsweise. Beides sorge für die starke Abkühlung in der Nacht.

Wirklich ungewöhnlich ist das nicht, sagt Frädrich: "Bodenfrost hat es Ende April, Anfang Mai schon häufiger gegeben." Und dennoch werden die Brandenburger Obstbauern das Frühjahr in denkbar schlechter Erinnerung behalten.