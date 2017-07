Courage Berlin Mittwoch, 12.04.2017 | 13:57 Uhr

Ich bin mir nicht sicher, was genau Sie zu dieser im Grunde schon bösartigen Bemerkung getrieben hat. Doch womöglich haben Sie die letzten Jahre - also in der Amtszeit von Herrn Gauck - in einem dunklen Verlies zugebracht und leiden nunmehr unter der fehlenden Sonne. In Ihrem Namen ist das Begriff "Herz" wirklich fehl am Platz!