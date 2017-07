Leo Bronstein wo auch immer Samstag, 08.04.2017 | 15:35 Uhr

@sigi bruder

>wieso sollte das v. irgendeiner Bedeutung sein? Außer man möchte rassistische Vorurteile schüren o. seine eigenen bestätigt bekommen.<



Wie sollten rassist. Vorurteile bestätigt werden können, wenn Ihr nächster Satz stimmen würde?



.

>In allen Nationen gibt es d. gleiche Anzahl v. Straftätern.<



Geht es um d. Verbrechen aller Natioen? Oder um Verbrechen in Deutschland?



EWl Deutschlands '15 laut de statista com 82,18 Mio.

Davon lebten ohne deutschen Pass lt. de statista com 9.107.893 Menschen in Deutschland. Was e. Ausländeranteil v. ca. 11,08285% entspricht.



E. Blick auf d. PKS 2015 im Bereich Straftaten gegen d. Leben, PDF-Datei, Seite 74. Ein Delikt, bei d. es nicht auf d. Anzeigeverhalten d. Opfers ankommt, da d. Staatsanwaltschaften in solchen Fällen automat. aktiv werden müssen.

nicht deutsche Tatverdächtige v. insgesamt 29,3%.



Übrigens nicht nur ausländische Tatverdächtige sind nur Tatverdächtige. Das selbe gilt auch f. deutsche Tatverdächtige.