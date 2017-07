Der Sommer könnte so verregnet werden wie noch nie

Extreme Niederschläge in Berlin und Brandenburg

Ständig wird man nass, Grillpartys finden unter dem Dach statt, zudem hat der Regen in Berlin viele Schäden angerichtet. Der Sommer 2017 könnte in Berlin so nass werden wie kein anderer. Und von Montagabend bis Mittwoch drohen wieder heftige Niederschläge.