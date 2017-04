Im vergangenen Jahr war Ronny immer, wenn er sein Spiegelbild in einer Autoscheibe oder einem Fenster erblickte, ausgerastet. Stundenlang hackte er darauf ein, zerkratzte Autodächer, klopfte frühmorgens an Schlafzimmerfenster. Übertriebenes Balzverhalten, vermuteten die Glambecker. Tatsächlich vertrieb er den Gatten einer Storchendame. Doch hinterher wollte er von ihr nicht mehr viel wissen. Ihren Sohn musste sie jedenfalls größtenteils alleine aufziehen.



Da einem Storch niemand etwas zuleide tun darf, blieb den Dorf-Bewohnern nach Ronnys Abschied im September nur die Hoffnung - Hoffnung, dass Ronny, der den Winter in Afrika verbracht hat, nach seiner Rückkehr eine andere Gemeinde terrorisiert. Gesichtet wurde der in Hiddensee beringte Weißstorch schließlich auch in Wall (Ostprignitz-Ruppin), in Grebs (Ludwigslust) sowie in Glambecks Nachbarort Grieben.

Doch offenbar hat es ihm in Glambeck am besten gefallen. Vor rund einer Woche klopfte er wieder an die Fensterscheibe von Horst Blase, berichtet die MAZ. Herr Blase muss ein tierischer Storchenfreund sein, denn zu Ronnys Rückkehr sagte er - ganz entgegen der im Dorf vorherrschenden Meinung: "Das ist doch gigantisch." Die kleinen Kratzer am Fenster sehe doch niemand.