Der Enkeltrick war gestern - Betrüger lassen sich immer neue Geschichten einfallen, um an das Geld von Rentnern zu kommen. In Velten (Oberhavel) ist nun eine 86-Jährige wegen ihrer Gutgläubigkeit um einige Tausend Euro ärmer. Sie hat ihr Geld im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Fenster geworfen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Laut der Mitteilung hat sich ein Anrufer bei der alten Dame als Polizist vorgestellt und erklärt, die Beamten wollten alle ihre Ersparnisse sicherstellen. Diebe könnten bei ihr einbrechen. Denn ihr Name sei in Unterlagen einer Bande gefunden worden, die noch auf freiem Fuß sei.

Die Schauergeschichte am Telefon hielt die Rentnerin für wahr. Sie hob am Mittwoch mehrere Tausend Euro von ihrer Bank ab und schmiss die Scheine - wie mit den vermeintlichen Polizisten am Telefon abgesprochen - aus dem Fenster. Am Donnerstag - so hatten es die Betrüger angekündigt - wolle man ihr das Geld zurückbringen. Als dann kein Polizist erschien, erstattete die Dame Anzeige: diesmal bei der echten Polizei.