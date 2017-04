Er bedrohte drei Polizisten vor dem Klinikum am Urban - daraufhin schossen die Beamten auf den 26-Jährigen, der dabei im Unterbauch verletzt wurde. Ein Amtsarzt überwies den Mann nun in die geschlossene Station einer Psychiatrie.

Der 26-jährige Mann, der am Donnerstag vor dem Urban-Krankenhaus in Berlin-Kreuzberg drei Polizisten bedroht hatte, ist von einem Amtsarzt in die geschlossene Station einer Psychiatrie überwiesen worden. Dies sei auf richterliche Anordnung geschehen, sagte ein Polizei-Sprecher rbb|24 am Samstagabend. Zuvor hatte der Tagesspiegel darüber berichtet.