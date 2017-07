Immanuel Berlin Mittwoch, 19.04.2017 | 05:48 Uhr

Ich bin sicher nicht Teil des Problems. Denn ich verprügle keine Menschen und ich rede auch nichts schön. Ich bin bloß gegen Panikmache und dumme, weil widerlegte Sprüche wie "Früher war alles besser".



Und die platten Sprüche von den selbst gefälschten Statistiken klingen zwar schön, sind aber nicht unbedingt immer wahr. Eine Statistik, die einem nicht gefällt und die herbeigeredete Panikmache nicht untermauert, als gefälscht zu bezeichnen, ist - ohne Belege - primitiv und dumm.



Und das, was Sie erleben, ist auch nicht unbedingt die ganze Wahrheit.



Als Jugendlicher ist man mutig bis übermütig, hat wenig Angst und sucht Abenteuer und ist auf dem Laufenden, was gerade so in der Stadt abgeht. Je älter die meisten Menschen aber werden, desto weniger verstehen sie die Jugend und was auf der Straße so gerade los ist, desto vorsichtiger und ängstlicher werden sie. Und so wächst im Laufe des Lebens bei vielen Menschen die subjektive Angst, obwohl die objektive Gefahr nicht wächst.