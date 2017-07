Eine Aprilscherz-Auswahl - Aldi Süd in Prenzl'berg und nur Stehplätze in der U-Bahn

01.04.17 | 17:47 Uhr

In Zeiten von Fake News ist der Aprilscherz eigentlich ein Witz. Trotzdem lassen es sich Unternehmen und Behörden auch in diesem Jahr nicht nehmen, lustig sein zu wollen. Einige aus Berlin und Brandenburg haben das sogar geschafft.

An jedem 1. April empfiehlt sich dem aufmerksamen Medienrezipienten besonders skeptisch zu sein, bei allem, was in Timelines aufploppt oder in Zeitungen steht. Jedes Jahr versuchen Journalisten und Marketingexperten, das Volk hopps zu nehmen. Manchmal klappt das sogar ziemlich gut oder löst zumindest ein wohliges Schmunzeln aus. Es folgen Beispiele aus Berlin und eins aus Brandenburg.

Aldi Süd-Filiale im Prenzlauer Berg

Das digitale Stadtmagazin "Mit Vergnügen" titelte am Samstag "Aldi Süd öffnet bald eine erste Filiale im Prenzlauer Berg". Die Macher berichten, dass an der Schönhauser Allee eine Filiale des Discounters öffnen soll. Seitens des Unternehmens habe es geheißen, man wolle testen, ob eine stellenweise Übernahme von Aldi Süd in das Hoheitsgebiet der auch bei Kunden weniger beliebten Nord-Schwester in Frage kommt. Da Aldi Süd ein anderes - von vielen als besser angesehenes - Sortiment hat, stößt der Vorschlag durchaus auf offene Ohren. Nicht alle erkennen den Scherz auf Anhieb und träumen schon von einem neuartigen Einkaufserlebnis.



Hertha BSC stellt neue Trainingskollektion vor

Auch der Berliner Fußball-Bundesligist Hertha BSC versucht einen Aprilscherz. Manager Preetz berichtet in einem Video von einer neuen Trainingslinie für die neue Saison, kann sich das Schmunzeln allerdings kaum verkneifen, als er ein Shirt aus blauer Ballonseide in die Kamera hält, das gelbe und lila glänzende Applikationen hat. Niklas Stark wird dann in einem Einspieler mit der gesamten Kollektion gezeigt, die mutmaßlich inspiriert ist vom Outfit der Fans und Spieler in den 80er Jahren - unterlegt wird die Modenschau mit dem größten Hit des britischen Pop-Duos "Right Said Fred" "I'm too sexy". Auch diesen Scherz haben viele Facebook-User nicht als solchen erkannt. So schreibt etwa ein User: "Erst pinke Trikots und jetzt dieser hässliche Fetzen. Kann nur hoffen das die Trikots für nächste Saison besser aus sehen als dieser Brechreiz von Trainingsanzug". Ein anderer Fan hat den Scherz zwar als solchen erkannt, findet ihn aber eher unpassend, weil das pinke Auswärtstrikot für heftige Diskussionen sorgt. "Die ganze Nummer ist den Fans ein großes Anliegen. Und ich glaube nicht, dass in Zeiten von auf Eis gelegter Kommunikation zwischen Fans und Verein, so eine kleine Verarsche zielführend ist."

U-Bahn mit ausschließlich Stehplätzen

Die "Berliner Zeitung" berichtet am 1. April von einer vermeintlichen neuen Service-Offensive bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG). Um der gestiegenen Passagierzahlen Herr zu werden, sollen nun Sitze aus den U-Bahnen ausgebaut werden. Von Juni an werden demnach in jedem U-Bahn-Zug zwei Wagen fahren, die ausschließlich Stehplätze haben. In einem weitere Wagen solle die Mitnahme von großen Gepäckstücken nicht mehr erlaubt sein, sagte wohl Joachim Strieder von der BVG dem Blatt. Er wird als Chef der Abteilung "Smart Capacity Management" bezeichnet. Die ganze Sofortmaßnahme hat dem Bericht zufolge übrigens den Namen: "Smart Economy". Die Facebook-User sind nicht drauf reingefallen. Vielmehr toppen sie die Meldung noch, indem sie vorschlagen Barhocker, Bistrotische und eine Theke einbauen zu lassen. Auch installierte Kaffeeautomaten werden empfohlen, ebenso verschiedene Stehzonen mit und ohne Handylautsprecher.



BVG zeigt im Berliner Fenster alternative Fakten

Die BVG ist ohnehin bekannt für ihre Kreativabteilung mit der Kampagne "Weil wir dich lieben". Zum ersten April hieß es, ab sofort präsentiere die BVG ihr neues Nachrichten-Format "Alternative Fakten". Im eigens dafür eingerichteten "Zweiten Berliner Fenster" zeigt das Unternehmen zeitgemäße Nachrichten in modernem Gewand und liefert Beispiel-Schlagzeilen gleich mit: "Erfolgsprojekt BER: Flughafen vorzeitig eröffnet", "Frank Zander gesteht: Bier schmeckt mir nicht" und "Lächeln ist Programm: BVG gewinnt Servicepreis". Bei den Verkehrsbetrieben sei man sich sicher, dass die Idee nach dem Muster einiger Vorbilder aus den USA bei den Berlinerinnen und Berlinern gut ankomme. "Die Nachfrage nach groben Fehlinformationen steigt täglich, da ist Erfolg vorprogrammiert", wird der Chefredakteur Kai Ninte-Resse zitiert. Als Partner für unsaubere Recherchen und phantasievolle Verschwörungstheorien nennt die BVG "Oma Erna und Tante Helga aus Wilmersdorf" für die Rubrik "Stadtgespräch". Die Wissenschafts-Redaktion werde von Vertretern des Vereins "Chemtrails raus aus Brandenburg" beliefert. Geglaubt hat der BVG wohl niemand, aber beim User kommt die Idee trotzdem gut an, wie tausende Likes zeigen.



Postdam wieder am ICE-Netz

Die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" meldeten am Samstag, der Pariser Louvre wolle dem Potsdamer Museum Barberini für eine Ausstellung mit Werken Alter Meister im Jahr 2019 die weltberühmte "Mona Lisa" von Leonardo da Vinci als Leihgabe zur Verfügung stellen. Als Gegenleistung wolle Barberini-Stifter Hasso Plattner dem Louvre seine Impressionisten-Sammlung für eine große Sonderschau ausleihen. Wegen des erwarteten Besucheransturms soll die Deutsche Bahn bereit sein, Potsdam wieder an das ICE-Netz anzuschließen. Viele User haben die Meldung, dass Mona Lisa nach Potsdam zieht, durchaus für möglich gehalten, aber mit einem ICE-Halt in der Brandenburger Hauptstadt haben es die Zeitungsmacher anscheinend übertrieben. Spätestens an dieser Stelle haben die Leser gemerkt, dass sie verschaukelt werden. Einige User bei Facebook versuchen den Scherz noch zu toppen: "Und Papst Franziskus kommt mit, enthüllt die ML und konvertiert bei Altbischof Huber zum Protestantismus", schlägt ein Leser vor. Ein anderer hat noch größerer Visionen: "In Ägypten wird die Cheops Pyramide abgebaut und statt der Garnisonkirche in Potsdam aufgebaut."



Sendung: Inforadio Nachrichten, 01.04.2017, 17.00 Uhr