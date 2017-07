Ausgerechnet in der Auffahrt zur Berliner Stadtautobahn wollte ein Mann seinen Rausch ausschlafen. Autobahnpolizisten hatten am Montagabend in der Auffahrt Oberlandstraße (Berlin-Tempelhof) ein stehendes Auto bemerkt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Darin saß bei laufendem Motor ein schlafender Mann, bei dem ein Alkoholtest 2,3 Promille ergab.

Der 38-Jährige wurde zur Blutentnahme in eine Gefangenensammelstelle gebracht. Danach durfte er wieder gehen - allerdings ohne seinen Führerschein.