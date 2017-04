Die Berliner Bäder-Betrieben (BBB) suchen Personal: Für die Sommersaison fehlen akut sechs bis acht Rettungsschwimmer, sagte Sprecher Matthias Oloew am Donnerstag. Für die Freibäder, die in der nächsten Zeit öffnen, sei jedoch ausreichend Personal vorhanden. In den vergangenen Jahren ist die Anzahl der BBB-Beschäftigten kontinuierlich zurückgegangen. Beschäftigte das öffentliche Unternehmen 2014 noch 776 Mitarbeiter, sank die Zahl im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben auf 739.

Der Berliner Verband der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zählt derzeit 500 bis 600 Rettungsschwimmer. Die ehrenamtlichen Kräfte wachen ab Mai an Wochenenden und Feiertagen von 26 Rettungsstationen aus über den Großteil der Berliner Gewässer. "Bedarf gibt es natürlich immer", sagte Sprecher Michael Neiße. Besonders in den Sommermonaten bestehe immer ein Engpass. Für Nachwuchs sorgt der Verband in einwöchigen Qualifizierungs- und Rettungscamps in den Sommermonaten. 12 bis 18-Jährige mit einer "gewissen Schwimmfähigkeit" können sich dort zum Rettungsschwimmer ausbilden lassen.



Nachdem zu Ostern die Strandbäder Wannsee und Weißensee geöffnet hatten, sollten am Samstag die Sommerbäder Kreuzberg (Prinzenbad) und Olympiabad folgen. Das nach BBB-Angaben beliebteste Bad der Stadt in Kreuzberg präsentiert sich mit neuen Öffnungszeiten von 7 bis 20 Uhr. In weiteren sieben Freibädern beginnt die Saison am 1. Mai. Die nächsten Bäder öffneten dann Schritt für Schritt, "je nach Witterung", sagte BBB-Vorstandsvorsitzender Andreas Scholz-Fleischmann.