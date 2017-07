Der Bahnhof Schöneweide bleibt länger Baustelle als ursprünglich geplant. Fertig wird der Bahnhof Schöneweide erst im Dezember 2021, teilte die Deutsche Bahn auf eine parlamentarische Anfrage der Linken mit. Der Bahnhof wird von Grund auf neu gemacht, auch eine Straßenbahnstrecke ist in Bau.



Es ist nicht das erste Mal, dass der Eröffnungstermin verschoben wird. Geplant war die Eröffnung für 2019, dann für Juli 2021 - nun also Dezember. Die Arbeiten starteten im März 2013.



Früher fertig werden soll die Bahnbrücke über dem Sterndamm - und zwar im Juni 2018. Weil danach aber noch an der Fahrbahn des Sterndamms selbst gearbeitet werden muss, soll nach Auskunft der Bahn die Straße erst im September 2018 komplett freigegeben werden.