Normann Berlin Samstag, 22.04.2017 | 00:41 Uhr

Der Bahnhof Zoo wurde geschlossen, um die Reisenden in ein überflüssiges, gläsernes Kaufhaus, auch "Hauptbahnhof" genannt, zu zwingen, das in einer urbanen Wüste liegt und bis heute weder Parkplätze noch U-Bahnanschluß hat. Bester Beweis dafür ist, daß ein Großteil der Fernzüge den Bahnhof Zoo nach wie vor passiert und dann einfach nur nicht halten darf. Und das macht die Entscheidung der Bahndiktatoren erst so richtig absurd.



Das grauenhafte Konzept der sanierten Zoo-Terrassen erinnert an den Rohrkrepierer, den man bereits mit dem Bikini-Haus zustande gebracht hat: ein seelenloser, abweisender Kasten, der unter Mißachtung eines im Vorfeld vielbeschworenen Denkmalschutzes zusammengespachtelt wurde und am Ende auch nicht die geringste Attraktivität zu bieten hat.



So sieht sie aus, die "Wiederbelebung" der City-West. Im Detail wie in ihrer Gesamtheit ein Schuß in den Ofen.