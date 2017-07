Helmut Krüger Potsdam Dienstag, 18.04.2017 | 09:12 Uhr

Architektonisch: Der Anspruch ist da, doch ist er kaum bahngemäß. Anstatt dem Gewicht der Bahnhofsbauten vergangener Zeiten nachzukommen, die was vom Schwergewichtigen der Eisenbahn "atmen", ist der Berliner Hbf. eher ein Luftikus. Ein Glasgewölbe, das wegzufliegen scheint und auf die ungeheure Kraft eines ICE überhaupt nicht Bezug nimmt. Von einer Messehalle mithin kaum zu unterscheiden.



Das Hineinschauen in den Kreuzungsbahnhof finde ich gut gelungen. Das empfinde ich als architektonische Meisterleistung. Unten allerdings fehlt das Gewölbe, was entlang des seinerzeitigen Zeitdrucks einfachs weggelassen wurde.



Ansonsten leidet der Bahnhof darunter, dass er in seinem Kern ein Einkaufszentrum ist (drei Etagen) und der eigentliche Bahnhof peripher, also sich am Rand befindet, auf der -2 -Ebene und auf der +2 - Ebene. Die größtmögliche Entfernung in einem Bauwerk, was vorgibt, zuallererst Bahnhof zu sein.



Die Bahn: immobil vor mobil.