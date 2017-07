Video: Brandenburg aktuell | 29.04.2017 | Tim Jäger

Verstärkte Polizeipräsenz - 1.200 Besucher feiern Auftakt des Baumblütenfestes in Werder

29.04.17 | 21:27 Uhr

Unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen hat das Baumblütenfest in Werder begonnen. 1.200 Menschen zogen zum Auftakt durch die Stadt. Hunderte Beamte begleiten das Fest zeitweise - denn dieses Jahr schwingt die Terrorgefahr mit.

Das traditionelle Baumblütenfest in Werder hat mit einem Festumzug durch die Innenstadt begonnen. Ein Stadtsprecher sprach am Samstag von einem "ruhigen und angenehmen" Start. Bei dem Umzug mit rund 1.200 Teilnehmern hätten sich unter anderem Vereine und Schulen beteiligt. Auch die Polizei sprach von einem friedlichen Auftakt.



Jedes Jahr lockt das Baumblütenfest hunderttausende Besucher an die Havel nach Werder. Nach dem Terroranschlag am Berliner Breitscheidplatz im Dezember 2016 sind die Sicherheitsvorkehrungen in diesem Jahr verschärft worden. "Es handelt sich um präventive Maßnahmen angesichts der aktuellen Sicherheitslage", so Bürgermeisterin Manuela Saß vorab in einem Rundschreiben an die Bürger.

Baumblütenfest 2016 in Werder an der Havel

So werden in diesem Jahr zwischen dem 29. April und dem 7. Mai deutlich mehr Teile der Innenstadt gesperrt sein als in den Vorjahren. Das teilte die Stadt als Betreiberin des Festes mit. An den Festwochenenden und am 1. Mai sollen zwei Sicherheitsringe eingerichtet werden. Der Außenring wird für Anlieger frei befahrbar sein. Er beginnt etwa in der Potsdamer Straße von der Berliner Straße kommend. Der Innenring ist für Anwohner ab 12 Uhr gesperrt und beginnt nach dem Gutshof. Nur Nahverkehr und Rettungsdienst kommen am Innenring noch durch.

Straßensperrungen zum Baumblütenfest 2017 an den Festtagen (Quelle: Stadt Werder (Havel))

Mehr Personal und spezielle Waffen für mehr Sicherheit

Betonpoller sollen das Festgelände zusätzlich schützen. Die Polizei will nach eigenen Angaben mit zeitweise mehreren hundert Beamten im Einsatz sein. An den Einfahrtsstraßen zum Fest seien Polizisten stationiert, die "so bewaffnet sind, dass sie im Bedarfsfall auch einwirken können, sollten unberechtigt Fahrzeuge in den Veranstaltungsort hineinfahren“, so der Leiter der Polizeidirektion West, Karsten Schiewe, zum rbb. "Wir sind gut vorbereitet", sagte Polizeisprecher Heiko Schmidt und weist auf die richtige Balance zwischen Schutz und Heiterkeit hin: "Es soll ein Familienfest bleiben." Die Anwohner sehen die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen gelassen. Von Terror-Angst keine Spur. "Sicherheitsmaßnahmen müssen sein", sagte eine Anwohnerin dem rbb. Und der Betreiber eines Autoscooters findet: "Werder gehört für mich zu den sichersten Veranstaltungen, die wir überhaupt im ganzen Jahr haben."

Sicherheitsvorkehrungen auch in Regional- und S-Bahn

Laut Bundespolizei müssen sich Fahrgäste am Bahnhof in Werder auf Wartezeiten einstellen. Sie hatte angekündigt, die Einsätze via Twitter zu begleiten. Außerdem gilt für die Zeit des Baumblütenfestes aus Sicherheitsgründen in den Regionalzügen und der S-Bahn von und nach Werder wie schon in den Vorjahren ein Glasflaschen-Verbot. Betroffen sind etwa die Strecken Frankfurt (Oder) – Brandenburg an der Havel und Berlin – Wustermark sowie die S7 und der S1 ab Westkreuz bzw. Wannsee. Auf ein Mitbringsel müssten die Besucher trotzdem nicht verzichten, sagte der 1. Beigeordnete der Stadt Christian Große. Die Händler würden ihren Obstwein stets in Plastikflaschen verkaufen.

Obstweinfest hat lange Tradition

Das beliebte Volksfest findet zum 138. Mal statt. Bereits 1879 luden die Obstbauern zum Höhepunkt der Baumblüte zum Baumblütenfest nach Werder ein. Im ersten Jahr brachten zwei Sonderzüge tausende Besucher in die Region. In den vergangenen Jahren kamen jeweils rund eine halbe Million Besucher zum größten Volksfest im Osten Deutschlands. Zu den Höhepunkten zählen in diesem Jahr neben Festumzug am zum Auftakt, der Auftritt von 80er-Jahre-Star Peter Schilling ("Major Tom") am 4. Mai und das Abschlussfeuerwerk am 7. Mai. Insgesamt werden etwa eine halbe Million Besucher in der Kleinstadt im Landkreis Potsdam-Mittelmark erwartet.

Mit Informationen von Bendrik Muhs