Nichts trübt Frühlingsgefühle so sehr wie Abschiedsschmerz. Das mussten der Fahrer und die Passagiere einer Berliner Tram am Montagabend erleben, als sich ein offenbar schwer verliebter junger Mann mit einem Wutanfall gleich mehrere Anzeigen einfing.

Der Abschied eines jungen Liebespaares an einer Straßenbahnhaltestelle in Berlin Pankow endete am Montag mit mehreren Anzeigen gegen einen 17-Jährigen. Wie die Berliner Polizei am Dienstag mitteilte, bedrohte der offenbar schwer verliebte Jugendliche einen Straßenbahnfahrer mit einem Teleskopschlagstock und schlug auf die Fahrerkabine ein. Der Angreifer rastete demnach aus, weil der Tramfahrer ihn wiederholt aufforderte, die Tür der Bahn freizugeben.