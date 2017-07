Auf der Bahnstrecke von Berlin nach Hannover kommt es ab Mitte Mai für mehrere Monate zu Einschränkungen. Wie die Bahn am Montag mitteilte, verlängern sich die Fahrtzeiten um bis zu einer halben Stunde. Außerdem halten IC-Züge nicht auf den Bahnhöfen in Berlin-Spandau und im Ostbahnhof. Grund sind Bauarbeiten: Auf mehr als 80 Kilometern werden Schienen erneuert.



Die Einschränkungen dauern bis Ende August. Laut Bahn ändert sich in dem betroffenen Zeitraum der Fahrplan für die Fernzüge. Bahnkunden sollten sich vorab über die tatsächlichen Abfahrts- und Ankunftszeiten informieren.