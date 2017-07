Geflügel darf in Berlin seit Samstag wieder ins Freie. Das hat Verbraucherschutz-Senator Dirk Behrendt (Grüne) erklärt. Der letzte Wildvogel mit dem Geflügelpest-Virus H5N8 wurde Anfang März in Mitte gefunden. Hausgeflügelbestände waren in Berlin zu keiner Zeit betroffen.



Deswegen ist die sogenannte "Aufstallungspflicht" ab sofort aufgehoben. Das bedeutet, dass Geflügel wieder ins Freie darf, Vögel aus der Stadt heraus gebracht werden dürfen und es keine Einschränkungen mehr für Geflügelausstellungen gibt.



Aus Sicherheitsgründen gilt allerdings weiterhin noch eine Aufstallungspflicht für Geflügel in einer Zone von 500 Metern an den meisten Seen in der Stadt sowie entlang Dahme und Spree.