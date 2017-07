AnnaM Berlin/Potsdam Donnerstag, 06.04.2017 | 11:22 Uhr

Nein, die Tat kann man nicht mehr verhindern. Aber zukünftige Taten desselben Täters. Gut, dass es wenigstens private Videoüberwachung gibt. Ich denke so oft an den Kindermörder, der sich zuerst in Potsdam ein Kind vom Spielplatz holte und später in Berlin eines vor dem LAGeSo. Ohne die Bildaufzeichnungen (auch von privat!) wären es heute vielleicht schon drei oder noch mehr Kinder. Was für ein schrecklicher Gedanke. Ist das Rot-Rot-Grün eigentlich egal?