Wenige Tage vor dem 1. Mai sind in Berlin an mehreren Orten Gebäude mit Farbbeuteln beworfen oder beschmiert worden. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, warfen Unbekannte in der Nacht zum Freitag insgesamt 25 Farbbeutel gegen einen Neubau in der Rigaer Straße in Friedrichshain, der teilweise schon bezogen ist.



In der Weserstraße in Neukölln wurde ein Gebäude beworfen, in dem sich eine Bar und ein Hostel befinden. Mitarbeiter der Bar sahen noch, wie mehrere Menschen wegrannten.



In Treptow nahmen Beamte einen 19-Jährigen vorläufig fest. Er soll die Fassade eines Einkaufszentrums beschmiert haben. Ein Zeuge hatte zwei verdächtige Personen bemerkt und die Polizei gerufen. Die Beamten konnten nur einen der beiden fassen.