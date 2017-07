Ein Berliner hat in seiner Wohnung in Tempelhof-Schöneberg illegal 21 Giftschlangen, einen fünf Meter langen Netzpython und einen giftigen Skorpion gehalten. Nach dem Hinweis eines Anwohners wurden die Tiere von Experten der Behörden und der Tierschutzorganisation "aktion tier" befreit. Der Einsatz geschah bereits in der vergangenen Woche, sagte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Verbraucherschutz am Montag.

Die einen fürchten sich vor ihnen, die anderen Berliner aber halten sich Schlangen, Spinnen und Skorpione als Haustiere. Die Vorgaben für Halter will der Senat jetzt verschärfen. Noch sind die meisten gefährlichen Tierwesen in Spandau zu finden.

Das Leichtsinnige daran: Die meisten der Tiere waren dem Verein zufolge in übereinander gestapelten Terrarien ohne Schließvorrichtungen untergebracht - die Schlangen und der Skorpion hätten aus ihnen ausbrechen können. Entsprechend vorsichtig mussten die Behördenmitarbeiter vorgehen: Die Sicherungsaktion dauerte vier Stunden, allein fünf Menschen waren nötig, um den fünf Meter langen Netzpython einzufangen. Die Amtstierärztin ließ die Tiere in das Reptilienschutzzentrum Brandenburg bringen, wo sie zunächst in Quarantäne gehalten werden. In den kommenden Wochen soll geprüft werden, ob sie an Zoos vermittelt werden können.

Die Haltung gefährlicher Wildtiere ist in Berlin in einer speziellen Verordnung genau geregelt. Tiere wie beispielsweise Menschenaffen, giftige Spinnen, Skorpione und Schlangen dürfen ausnahmslos nicht von Privatpersonen gehalten werden. Alle 22 der Giftschlangen aus Tempelhof-Schöneberg sowie der Skorpion stehen auf dieser Verbotsliste, für den Netzpython hätte der 44 Jahre alte Halter zumindest eine Ausnahmegenehmigung gebraucht - er konnte aber keine vorlegen. Nun muss er die Kosten des Einsatzes und ein Bußgeld zahlen.