Straßensperrungen in der Innenstadt

Wegen des Berliner Halbmarathons am Sonntag haben Autofahrer massive Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt in Kauf nehmen müssen.

Die Sperrung gab es bereits von Samstag an. Die Karl-Marx-Allee wurde zwischen Otto-Braun-Straße und Strausberger Platz gesperrt, dort war Start und Zieleinlauf des Halbmarathons. Am Sonntagfrüh folgten dann unter anderem die Straße des 17. Juni, Unter den Linden, Spandauer Damm und

Auch BVG-Kunden waren sind von den Sperrungen teilweise betroffen. Sow war der Verkehr auf vier Straßenbahn- und 25 Buslinien eingeschränkt. Die Linie 100 wurde zeitweise ganz eingestellt. Darüber hinaus wurde der U-Bahnhof Schillingstraße geschlossen. Die Einschränkungen sollten gegen 15 Uhr alle aufgehoben werden.



Zum Halbmarathon waren rund 34.000 Läufer und 1.500 Inline-Skater angemmeldet. Die Inlineskater gingen bereits um 9.30 Uhr auf die Strecke, um 9.55 Uhr folgten Rollstuhlfahrer und Handbiker. Der Startschuss für den gut 21 Kilometer langen Hauptlauf fiel um 10.05 Uhr auf der Karl-Marx-Allee.