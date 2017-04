Genaue Gründe konnte Polaczek für das Bienensterben in Berlin nicht nennen. Pestizide seien in der Stadt aber weniger ein Problem als auf dem Land, sagte er. Umweltschützer geben dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und dem Anbau in Monokulturen eine Mitschuld am Rückgang von Insektenarten.

Laut Imkerverband sind hier die Voraussetzungen für die Bienen in der Stadt nicht schlecht: Städter hätten eher ein Verständnis für bunte Landschaften, so Polaczek. Blumenvielfalt an Baumscheiben und auf Balkonen etwa seien genau das, was Insekten brauchen. Die Artenvielfalt könne deshalb in der Stadt höher sein als in Gebieten mit intensiver Landwirtschaft.



Dennoch begrüßt der Berliner Imkerverband, dass die Stadtreinigung BSR kürzlich den Verzicht auf den umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat angekündigt hat. "Es gibt keine Chemie ohne Nebenwirkungen", so Polaczek. Weitere für Bienen schädliche Stoffe wie Insektizide aus der Gruppe der Neonikotinoide kämen allerdings auch in Produkten vor, die Anwender für harmlos halten, betont er. Die Stoffe könnten etwa in Mitteln zur Entflohung von Haustieren enthalten sein.