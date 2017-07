Zwei Einschusslöcher in den Fensterscheiben und ein großer Schreck: Freitagnacht eröffneten Unbekannte das Feuer auf einen Bus in Berlin-Lichtenberg. Der Fahrer und die sechs Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon.

Gegen 2:30 Uhr am Samstagmorgen passierte es: Ein 27-jähriger Fahrer lenkte einen Bus der Linie N50 in Lichtenberg durch die Josef-Orlopp-Straße. Plötzlich hörte er zwei Knallgeräusche und hielt deswegen an.

Wie die Polizei mitteilte, entdeckte er am Bus zwei Einschusslöcher: in der Mitte der Frontscheibe und an der letzten Scheibe auf der Fahrerseite. Sowohl der Busfahrer als auch seine sechs Fahrgäste blieben unverletzt. Mit was für einer Waffe geschossen wurde, war zunächst unklar.

Im Oktober 2016 waren BVG-Busse gleich zwei Mal beschossen worden. In dem ersten Fall hatte ein 18-Jähriger nahe des Alexanderplatzes mit einem Luftgewehr sechs Schüsse abgefeuert. Die Projektile blieben auf Kopfhöhe des Fahrers in den Scheiben des Busses stecken.

Er gestand die Tat einen Tag später. BVG-Busdirektor Torsten Mareck kommentierte den Vorfall damals mit den Worten: "Beschädigungen an Bussen passieren schon mal, aber derartige Beschädigungen sind Einzelfälle. Ein, zwei, drei Mal im Jahr, höchstens." Busfahrer bei der BVG, dass sei einer der härtesten Jobs der Stadt.

