Die Polizei hatte 1.600 Frauen, die in der näheren Umgebung wohnen, zu einer Speichelprobe aufgefordert. Etwas mehr als 650 waren bis zum Mittwochabend dem Aufruf gefolgt. Die Polizei hofft, dass sich am letzten Tag der Aktion noch einmal viele Frauen freiwillig testen lassen.

Auf der Suche nach der Mutter des Babys, das vor einem Jahr tot in Berlin-Lichtenberg aufgefunden wurde, endet am Donnerstag der Massengentest. Die Speichelproben werden jetzt ausgewertet, das Ergebnis wird erst in einigen Wochen erwartet.

Vor rund einem Jahr hatte ein Spaziergänger den toten Säugling in einem Park an der Ruschestraße entdeckt. Das neugeborene Mädchen lag in Handtücher gewickelt in einem Müllsack. Laut Obduktion war es lebend zur Welt gekommen, wurde aber nicht fachgerecht entbunden. Es wurden bereits DNA-Proben von etwa 400 Frauen genommen, vor allem aus einer Asylbewerberunterkunft nahe dem Fundort. Keine dieser Proben ergab eine Übereinstimmung mit dem Baby.



Durch eine sehr aufwendige Analyse konnte die Polizei bereits herausfinden, dass die gesuchte Frau aus dem südosteuropäischen Raum stammt und erst seit einigen Jahren in Berlin oder der Umgebung lebt. Kriminalistische Untersuchungen hätten zudem ergeben, dass die Mutter des toten Babys vermutlich in einem Haushalt wohnt, in dem eine dunkel getigerte Hauskatze lebte, so die Polizei.