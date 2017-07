Hans München Samstag, 22.04.2017 | 11:52 Uhr

Der statistische Zusammenhang von Gewaltdelikten mit Großereignissen besteht, taugt aber nicht zur Entschuldigung der Kriminalität in Berlin.



Denn die größten Großereignisse haben wir in München. Allem voran das Oktoberfest, weiter Fussballspiele und die gigantischen Zahlen von 2015 / 2016 in München eintreffenden Flüchtlingen (an einem Wochenende waren es mal 20.000) könnte man auch als Großereignis werten. Aber auch das war besonders friedlich und sogar friedensstiftend. Antifa und Polizei arbeiteten zusammen um die Massen an Flüchtlingen zu versorgen.