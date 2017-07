Mann in Berlin-Spandau lebensgefährlich verletzt

Im Prozess um einen fast tödlichen Angriff in einem Park in Berlin-Spandau vor einem halben Jahr hat einer der beiden Angeklagten Messerstiche zugegeben.

Der 19-Jährige erklärte am Donnerstag zu Beginn des Prozesses vor dem Landgericht, er habe den 29 Jahre alten Geschädigten angegriffen und "ungezielt" auf ihn eingestochen. Er habe den Mann aber nicht umbringen wollen. Nach seinen Worten war dem Angriff zunächst eine Schlägerei vorausgegangen. Sein Gemütszustand sei nach Alkohol und Drogen "aufgepeitscht" gewesen, so der 19-Jährige. Er habe daher die zweite Auseinandersetzung begonnen. "Ich war außer mir, weil mein Freund am Mund blutete". Er bedauere sein Verhalten zutiefst.