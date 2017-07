Die Waffe des Mannes, der am Donnerstag vor dem Urban-Krankenhaus in Berlin-Kreuzberg niedergeschossenen wurde, hat sich als Schreckschusswaffe herausgestellt. Zudem wurde der 26-Jährige offensichtlich schwerer verletzt als zunächst bekannt.

Der Mann, der am Donnerstag vor dem Urban-Krankenhaus in Berlin-Kreuzberg drei Polizisten bedroht hatte, trug bei seinem Angriff eine Schreckschusswaffe. Das präzisierte die Polizei nach ersten Ermittlungen am Freitag.

Der Mann solle nun psychologisch untersucht werden. Ein Amtsarzt müsse entscheiden, ob der Mann eine Gefahr für sich selbst oder andere Menschen darstelle, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Es geht dabei auch um die Frage, ob er in einer Psychiatrie untergebracht wird.

Der Mann sei allein unterwegs gewesen und habe ohne erkennbaren Grund eine Waffe gezogen und auf die Beamten gerichtet, hieß es. Am Freitag präzisierte die Polizei, dass es sich dabei um eine Schreckschusswaffe handelte. Der Mann soll seinen Angriff trotz mehrfacher Aufforderung nicht abgebrochen haben, so dass ein Beamter geschossen und ihn verletzt habe.

Auf dem Parkplatz vor der Rettungsstelle des Klinikums Am Urban hatte es der Mann am Donnerstag zu "einer Bedrohungssituation" gegenüber Polizisten kommen lassen. Die drei Beamten waren wegen Ermittlungen im Krankenhaus, wie Polizeisprecher Neuendorf dem rbb schilderte. Als sie das Klinikum verließen und wieder zu ihrem Wagen gehen wollten, sei der Angreifer auf sie zugekommen.

Schüsse von Polizisten im Einsatz gibt es in der Hauptstadt immer wieder. Anfang April war eine Frau in Friedrichshain von einem Polizisten angeschossen worden. Sie hatte mit einer Waffe auf ihn gezielt. Die Kugel traf die Frau in den Oberschenkel und verletzte sie am Arm.

Im Januar hatte die Polizei einen 25-Jährigen in dessen Wohnung in Hohenschönhausen erschossen. Er soll mit einem Messer bewaffnet gewesen sein und gedroht haben, anderen Menschen Gewalt anzutun und sich umzubringen. In solchen Fällen übernimmt eine Mordkommission die Ermittlungen.