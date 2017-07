rbb-24-nutzer Berlin Sonntag, 09.04.2017 | 00:55 Uhr

Die Frage ist doch, was man als Gesellschaft mit Haftstrafen erreichen will. Möchte man die Insassen während ihrer Haft auf ein geregeltes, straffreies Leben vorbereiten oder aber möchte man sie menschenunwürdig behandeln, pauschal wegsperren? Das widerspräche dem Grundgesetz.

Härtere Strafen bringen nicht mehr Sicherheit - siehe USA. Resozialisierung gelingt am wahrscheinlichsten mittels Bewährungshilfe.



Die Situation in vielen Gefängnissen ist kritisch, was (fin.) Ausstattung, Personalunterbesetzung und Zellenüberbelegung angeht. Von Pauschalurlaub kann nicht die Rede sein, trotz teils mangelnder Kontrolle und Drogenhandels etc. . Paradiesisch wird es - leider - höchstens für Hoeneß und Co.



Undifferenziert finde ich es teils dennoch: Ein Gewaltverbrecher, der sein Opfer etwa berufsunfähig werden ließ, könnte durch das Projekt in Ausbildung zu eben dem Beruf des Opfers gelangen. Bestimmte, schwere Straftaten sollten davon ausgenommen sein.